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    Александр Матренов - статистика

    #94 | Защитник
    Имя Александр
    Отчество Олегович
    Фамилия Матренов
    Команда Арсенал
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 7 июля 1994 (28 лет)
    Рост 184
    Вес 79
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Арсенал Т (мол) 11 0 0 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    29.05.2015 Был в запасе Академия Кубань (Краснодар) 0:1 Арсенал Т (мол) (Тула)
    23.05.2015 Был в запасе Динамо (мол) (Москва) 5:2 Арсенал Т (мол) (Тула)
    10.05.2015 Был в запасе Мордовия (мол) (Саранск) 0:2 Арсенал Т (мол) (Тула)
    03.05.2015 Был в запасе Арсенал Т (мол) (Тула) 4:0 Краснодар (мол) (Краснодар)
    04.04.2015 80' -90' Арсенал Т (мол) (Тула) 4:0
    20.03.2015 1' -65' Арсенал Т (мол) (Тула) 0:0 ЦСКА (мол) (Москва)
    13.03.2015 Был в запасе Локомотив (мол) (Москва) 1:4 Арсенал Т (мол) (Тула)
    27.09.2014 78' -90' Краснодар (мол) (Краснодар) 0:3 Арсенал Т (мол) (Тула)
    82'
    18.09.2014 62' -90' Арсенал Т (мол) (Тула) 1:2 Мордовия (мол) (Саранск)
    78'
    12.09.2014 1' -53' ЦСКА (мол) (Москва) 4:1 Арсенал Т (мол) (Тула)
    29.08.2014 1' -66' Арсенал Т (мол) (Тула) 0:0 Академия Кубань (Краснодар)
    40'
    21.08.2014 1' -90' Ахмат (мол) (Грозный) 0:0 Арсенал Т (мол) (Тула)
    16.08.2014 1' -90' Арсенал Т (мол) (Тула) 0:0 Динамо (мол) (Москва)
    12.08.2014 1' -90' Арсенал Т (мол) (Тула) 1:1 Рубин (мол) (Казань)
    09.08.2014 1' -90' Арсенал Т (мол) (Тула) 1:5 Локомотив (мол) (Москва)
    01.08.2014 1' -73' Арсенал Т (мол) (Тула) 2:1 Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
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