Александр Матренов - статистика
#94 | Защитник
|Имя
|Александр
|Отчество
|Олегович
|Фамилия
|Матренов
|Команда
|Арсенал
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|7 июля 1994 (28 лет)
|Рост
|184
|Вес
|79
|Имя
|Александр
|Отчество
|Олегович
|Фамилия
|Матренов
|Команда
|Арсенал
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|7 июля 1994 (28 лет)
|Рост
|184
|Вес
|79
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Арсенал Т (мол)
|11
|0
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|29.05.2015
|Был в запасе
|Академия Кубань (Краснодар)
|0:1
|Арсенал Т (мол) (Тула)
|23.05.2015
|Был в запасе
|Динамо (мол) (Москва)
|5:2
|Арсенал Т (мол) (Тула)
|10.05.2015
|Был в запасе
|Мордовия (мол) (Саранск)
|0:2
|Арсенал Т (мол) (Тула)
|03.05.2015
|Был в запасе
|Арсенал Т (мол) (Тула)
|4:0
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|04.04.2015
|80' -90'
|Арсенал Т (мол) (Тула)
|4:0
|20.03.2015
|1' -65'
|Арсенал Т (мол) (Тула)
|0:0
|ЦСКА (мол) (Москва)
|13.03.2015
|Был в запасе
|Локомотив (мол) (Москва)
|1:4
|Арсенал Т (мол) (Тула)
|27.09.2014
|78' -90'
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|0:3
|Арсенал Т (мол) (Тула)
|82'
|18.09.2014
|62' -90'
|Арсенал Т (мол) (Тула)
|1:2
|Мордовия (мол) (Саранск)
|78'
|12.09.2014
|1' -53'
|ЦСКА (мол) (Москва)
|4:1
|Арсенал Т (мол) (Тула)
|29.08.2014
|1' -66'
|Арсенал Т (мол) (Тула)
|0:0
|Академия Кубань (Краснодар)
|40'
|21.08.2014
|1' -90'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|0:0
|Арсенал Т (мол) (Тула)
|16.08.2014
|1' -90'
|Арсенал Т (мол) (Тула)
|0:0
|Динамо (мол) (Москва)
|12.08.2014
|1' -90'
|Арсенал Т (мол) (Тула)
|1:1
|Рубин (мол) (Казань)
|09.08.2014
|1' -90'
|Арсенал Т (мол) (Тула)
|1:5
|Локомотив (мол) (Москва)
|01.08.2014
|1' -73'
|Арсенал Т (мол) (Тула)
|2:1
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)