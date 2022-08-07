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    Эден Шамир - статистика

    #15 | Полузащитник
    Имя Эден
    Фамилия Шамир
    Команда Стандард
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 25 июня 1995 (27 лет)
    Стоимость:
    € 800
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Стандард 4 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    28.08.2022 90' -90' Кортрейк (Кортрейк) 0:1 Стандард (Льеж)
    21.08.2022 46' -90' Стандард (Льеж) 1:3 Оуд-Хеверли (Левен)
    13.08.2022 86' -90' Вестерло (Вестерло) 4:2 Стандард (Льеж)
    07.08.2022 54' -90' Стандард (Льеж) 2:0 Серкль Брюгге (Брюгге)
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