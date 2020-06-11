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Эден Шамир
Статистика
Эден Шамир - статистика
Завершил карьеру
25 июня 1995 (31)
#15 | Полузащитник
Израиль
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Товарищеские матчи. Сборные 2024
Бельгия. Про-Лига 2022/2023
Лига конференций 2022/2023
Бельгия. Про-Лига 2021/2022
Лига конференций 2021/2022
Бельгия. Про-Лига 2020/2021
Лига Европы 2020/2021
Команда
И
Г
П
Ж
К
Израиль
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Товарищеские матчи. Сборные,
Беларусь
0 : 4
11.06.2024
Израиль
Был в запасе
Товарищеские матчи. Сборные,
Венгрия
3 : 0
08.06.2024
Израиль
1' - 30'
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