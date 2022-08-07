Эден Шамир - статистика
#15 | Полузащитник
|Имя
|Эден
|Фамилия
|Шамир
|Команда
|Стандард
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|25 июня 1995 (27 лет)
Стоимость:
€ 800
тыс
|Имя
|Эден
|Фамилия
|Шамир
|Команда
|Стандард
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|25 июня 1995 (27 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Стандард
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.08.2022
|90' -90'
|Кортрейк (Кортрейк)
|0:1
|Стандард (Льеж)
|21.08.2022
|46' -90'
|Стандард (Льеж)
|1:3
|Оуд-Хеверли (Левен)
|13.08.2022
|86' -90'
|Вестерло (Вестерло)
|4:2
|Стандард (Льеж)
|07.08.2022
|54' -90'
|Стандард (Льеж)
|2:0
|Серкль Брюгге (Брюгге)