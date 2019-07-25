Эстебан Сачетти - статистика
#5 | Полузащитник
|Имя
|Эстебан
|Фамилия
|Сачетти
|Команда
|Аполлон
|Состав
|Основной
|Родной город
|Тукуман
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|21 ноября 1985 (37 лет)
|Рост
|170
|Имя
|Эстебан
|Фамилия
|Сачетти
|Команда
|Аполлон
|Состав
|Основной
|Родной город
|Тукуман
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|21 ноября 1985 (37 лет)
|Рост
|170
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Аполлон
|2
|0
|0
|2
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|22.08.2019
|1' -90'
|ПСВ (Эйндховен)
|3:0
|Аполлон (Лимассол)
|24'
|25.07.2019
|1' -83'
|Шэмрок Роверс (Дублин)
|2:1
|Аполлон (Лимассол)
|68' 83'