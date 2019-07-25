Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Эстебан Сачетти - статистика

    #5 | Полузащитник
    Имя Эстебан
    Фамилия Сачетти
    Команда Аполлон
    Состав Основной
    Родной город Тукуман
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 21 ноября 1985 (37 лет)
    Рост 170
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Аполлон 2 0 0 2 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    22.08.2019 1' -90' ПСВ (Эйндховен) 3:0 Аполлон (Лимассол)
    24'
    25.07.2019 1' -83' Шэмрок Роверс (Дублин) 2:1 Аполлон (Лимассол)
    68' 83'
    • Читайте нас: 
    11