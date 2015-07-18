Шериф Иса - статистика
#23 | Полузащитник
|Имя
|Шериф
|Фамилия
|Иса
|Команда
|Олимпик
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сокота
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|10 ноября 1990 (32 года)
|Рост
|178
|Вес
|72
|Имя
|Шериф
|Фамилия
|Иса
|Команда
|Олимпик
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сокота
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|10 ноября 1990 (32 года)
|Рост
|178
|Вес
|72
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Олимпик
|5
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|29.08.2015
|Был в запасе
|Волынь (Луцк)
|1:0
|Олимпик (Донецк)
|15.08.2015
|1' -74'
|Олимпик (Донецк)
|1:0
|Александрия (Александрия)
|09.08.2015
|1' -90'
|Заря (Луганск)
|4:0
|Олимпик (Донецк)
|47'
|01.08.2015
|1' -90'
|Олимпик (Донецк)
|0:1
|Карпаты (Львов)
|25.07.2015
|1' -90'
|Динамо (Киев)
|2:0
|Олимпик (Донецк)
|18.07.2015
|1' -90'
|Олимпик (Донецк)
|2:2
|Черноморец (Одесса)