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    Шериф Иса - статистика

    #23 | Полузащитник
    Имя Шериф
    Фамилия Иса
    Команда Олимпик
    Состав Основной
    Родной город Сокота
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 10 ноября 1990 (32 года)
    Рост 178
    Вес 72
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Олимпик 5 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    29.08.2015 Был в запасе Волынь (Луцк) 1:0 Олимпик (Донецк)
    15.08.2015 1' -74' Олимпик (Донецк) 1:0 Александрия (Александрия)
    09.08.2015 1' -90' Заря (Луганск) 4:0 Олимпик (Донецк)
    47'
    01.08.2015 1' -90' Олимпик (Донецк) 0:1 Карпаты (Львов)
    25.07.2015 1' -90' Динамо (Киев) 2:0 Олимпик (Донецк)
    18.07.2015 1' -90' Олимпик (Донецк) 2:2 Черноморец (Одесса)
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