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Сток Сити
Аарон Крессуэлл
Статистика
€ 300 тыс
Аарон Крессуэлл - статистика
Сток Сити
15 декабря 1989 (36), Ливерпуль
#3 | Защитник
170 см
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Сток Сити
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Матчи игрока в этом турнире
Англия. Кубок, 1/16 финала
Сток Сити
1 : 2
15.02.2026
Фулхэм
89' - 90'
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