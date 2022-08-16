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    Руслан Имаев - статистика

    #44 | Полузащитник
    Имя Руслан
    Отчество Равилевич
    Фамилия Имаев
    Команда Зоркий
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 1 февраля 1994 (29 лет)
    Рост 183
    Вес 77
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Зоркий 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    16.08.2022 1' -90' Амкал (Москва) 1:1
    (8:7)п    		 Зоркий (Красногорск)
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