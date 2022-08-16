Руслан Имаев - статистика
#44 | Полузащитник
|Имя
|Руслан
|Отчество
|Равилевич
|Фамилия
|Имаев
|Команда
|Зоркий
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|1 февраля 1994 (29 лет)
|Рост
|183
|Вес
|77
|Имя
|Руслан
|Отчество
|Равилевич
|Фамилия
|Имаев
|Команда
|Зоркий
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|1 февраля 1994 (29 лет)
|Рост
|183
|Вес
|77
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Зоркий
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.08.2022
|1' -90'
|Амкал (Москва)
|1:1
(8:7)п
|Зоркий (Красногорск)