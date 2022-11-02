Дмитрий Пикатов - статистика
#11 | Нападающий
|Имя
|Дмитрий
|Отчество
|Андреевич
|Фамилия
|Пикатов
|Команда
|Динамо Бр
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|15 октября 1996 (26 лет)
|Рост
|176
|Вес
|68
|Имя
|Дмитрий
|Отчество
|Андреевич
|Фамилия
|Пикатов
|Команда
|Динамо Бр
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|15 октября 1996 (26 лет)
|Рост
|176
|Вес
|68
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо Бр
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.11.2022
|1' -35'
|Уфа (Уфа)
|1:0
|Динамо Бр (Брянск)