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    Дмитрий Пикатов - статистика

    #11 | Нападающий
    Имя Дмитрий
    Отчество Андреевич
    Фамилия Пикатов
    Команда Динамо Бр
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 15 октября 1996 (26 лет)
    Рост 176
    Вес 68
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Динамо Бр 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    02.11.2022 1' -35' Уфа (Уфа) 1:0 Динамо Бр (Брянск)
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