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    Михаил Пенчук - статистика

    #17 | Нападающий
    Имя Михаил
    Отчество Романович
    Фамилия Пенчук
    Команда Москва
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 21 марта 1995 (27 лет)
    Рост 183
    Вес 80
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Москва 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.08.2015 72' -90' Москва (Москва) 0:1 Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
    28.07.2015 67' -90' Москва (Москва) 4:2 Карелия (Петрозаводск)
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