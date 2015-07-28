Михаил Пенчук - статистика
#17 | Нападающий
|Имя
|Михаил
|Отчество
|Романович
|Фамилия
|Пенчук
|Команда
|Москва
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|21 марта 1995 (27 лет)
|Рост
|183
|Вес
|80
|Имя
|Михаил
|Отчество
|Романович
|Фамилия
|Пенчук
|Команда
|Москва
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|21 марта 1995 (27 лет)
|Рост
|183
|Вес
|80
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Москва
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.08.2015
|72' -90'
|Москва (Москва)
|0:1
|Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
|28.07.2015
|67' -90'
|Москва (Москва)
|4:2
|Карелия (Петрозаводск)