Владислав Дрогунов - статистика
#10 | Нападающий
|Имя
|Владислав
|Отчество
|Валерьевич
|Фамилия
|Дрогунов
|Команда
|Динамо Бр
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|3 февраля 1996 (27 лет)
|Рост
|178
|Вес
|67
|Имя
|Владислав
|Отчество
|Валерьевич
|Фамилия
|Дрогунов
|Команда
|Динамо Бр
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|3 февраля 1996 (27 лет)
|Рост
|178
|Вес
|67
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо Бр
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.11.2022
|1' -90'
|Уфа (Уфа)
|1:0
|Динамо Бр (Брянск)
|05.10.2022
|60' -90'
|Динамо Бр (Брянск)
|1:0
(5:4)п
|Арсенал (Тула)