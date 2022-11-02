Никита Печенкин - статистика
#6 | Защитник
|Имя
|Никита
|Отчество
|Андреевич
|Фамилия
|Печенкин
|Команда
|Волгарь
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|16 июня 1997 (25 лет)
|Рост
|184
|Вес
|80
Стоимость:
€ 350
тыс
|Имя
|Никита
|Отчество
|Андреевич
|Фамилия
|Печенкин
|Команда
|Волгарь
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|16 июня 1997 (25 лет)
|Рост
|184
|Вес
|80
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Волгарь
|1
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.11.2022
|1' -59'
|Алания (Владикавказ)
|3:0
|Волгарь (Астрахань)