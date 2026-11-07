Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 250 тыс

Никита Печенкин - статистика

Нефтехимик
16 июня 1997 (29)
#6 | Защитник
184 см | 80 кг
Россия
Статистика Новости Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
1' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
1' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Нефтехимик
1 : 1
25.10.2026
Ленинградец
1' - 90'
90'
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
1' - 90'
30'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Нефтехимик
11
0
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
1' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
1' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Нефтехимик
1 : 1
25.10.2026
Ленинградец
1' - 90'
90'
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
1' - 90'
30'
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Нефтехимик
0 : 1
18.09.2026
Урал
1' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 10 тур
Енисей
0 : 2
05.09.2026
Нефтехимик
Был в запасе
Россия. PARI Первая лига, 9 тур
Нефтехимик
0 : 1
28.08.2026
Уфа
1' - 46'
25'
Россия. PARI Первая лига, 8 тур
Ротор
0 : 1
24.08.2026
Нефтехимик
1' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 7 тур
Нефтехимик
1 : 2
20.08.2026
Сочи
1' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 6 тур
Нефтехимик
0 : 2
14.08.2026
Шинник
Был в запасе
Россия. PARI Первая лига, 5 тур
Нижний Новгород
5 : 1
08.08.2026
Нефтехимик
Был в запасе
Россия. PARI Первая лига, 4 тур
Нефтехимик
1 : 0
01.08.2026
Текстильщик
Был в запасе
Россия. PARI Первая лига, 3 тур
Волга
2 : 0
25.07.2026
Нефтехимик
1' - 46'
Россия. PARI Первая лига, 2 тур
Арсенал
0 : 1
19.07.2026
Нефтехимик
1' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 1 тур
Нефтехимик
0 : 1
11.07.2026
Велес
1' - 90'
Главные новости
РПЛ. «Зенит» в Петербурге потерял очки с «Ростовом» (2:2)
20:28
9
Максименко двумя словами прокомментировал свое удаление с «Акроном»
20:15
Умяров высказался о претензиях к Глушенкову после матча сборной России
19:34
2
Солари ответил на провокационные слова Дивеева про «Спартак»
19:27
5
Капитан «Спартака» рассказал о непростом периоде у Максименко
19:14
7
Карседо высказался о втором удалении Максименко за месяц
19:10
7
Реакция Максименко на вопрос журналиста про его удаление с «Акроном»
19:00
2
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Акроном»
18:46
3
В «Спартаке» шокированы красной карточке Максименко: «Катастрофа, провальное решение арбитра»
18:30
20
ФотоФедотов оценил удаление Максименко с «Акроном»
18:19
10
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+