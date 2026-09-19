Статистика по турнирам

Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень 2026 Россия. Кубок 2026/2027 Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень 2024 Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна 2024 Россия. Кубок 2022/2023 Россия. Первая лига 2022/2023 Россия. Кубок 2021/2022 Россия. ФНЛ 2021/2022 Россия. ФНЛ 2020/2021 Россия. Кубок 2016/2017 Россия. Второй дивизион. Зона Восток 2015/2016