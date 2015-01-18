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    Эдем Ржаиби - статистика

    #11 | Нападающий
    Имя Эдем
    Фамилия Ржаиби
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 5 апреля 1994 (28 лет)
    Рост 172
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Тунис 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    31.01.2015 Был в запасе Тунис 1:2 Экваториальная Гвинея
    26.01.2015 Был в запасе ДР Конго 1:1 Тунис
    18.01.2015 83' -90' Тунис 1:1 Кабо-Верде
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