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Анель Хаджич
Статистика
Анель Хаджич - статистика
Завершил карьеру
16 августа 1989 (37)
#88 | Полузащитник
184 см
Босния и Герцеговина
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Лига Европы 2019/2020
Лига Европы 2018/2019
Лига чемпионов 2018/2019
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017
Лига Европы 2015/2016
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015
Чемпионат мира 2014
Команда
И
Г
П
Ж
К
Фехервар
3
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы,
Вадуц
2 : 0
01.08.2019
Фехервар
Был в запасе
Лига Европы, 2 раунд
Фехервар
1 : 0
25.07.2019
Вадуц
1' - 90'
Лига Европы, 1 раунд
Фехервар
0 : 0
18.07.2019
Зета
1' - 90'
Лига Европы, 1 раунд
Зета
1 : 5
11.07.2019
Фехервар
1' - 90'
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