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    Космин Мариус Контра - статистика

    Защитник
    Имя Космин Мариус
    Фамилия Контра
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 15 декабря 1975 (47 лет)
    Рост 180
    Вес 77
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Румыния 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    02.09.2011 1' -90' Люксембург 0:2 Румыния
    03.09.2010 1' -56' Румыния 1:1 Албания
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