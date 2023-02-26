ДеАндре Йедлин - статистика
#23 | Защитник
|Имя
|ДеАндре
|Фамилия
|Йедлин
|Команда
|Интер
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сиэтл
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|9 июля 1993 (29 лет)
|Рост
|176
Стоимость:
€ 5,00
млн
|Имя
|ДеАндре
|Фамилия
|Йедлин
|Команда
|Интер
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сиэтл
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|9 июля 1993 (29 лет)
|Рост
|176
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|12.03.2023
|1' - 90'
|Нью-Йорк Сити
|1:0
|Интер
|США. МЛС, 4 тур
|51'
|05.03.2023
|1' - 90'
|Интер
|2:0
|Филадельфия Юнион
|США. МЛС, 2 тур
|30'
|26.02.2023
|1' - 90'
|Интер
|2:0
|Монреаль Импакт
|США. МЛС, 1 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Интер
|3
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.03.2023
|1' -90'
|Нью-Йорк Сити (Нью-Йорк)
|1:0
|Интер (Майами)
|51'
|05.03.2023
|1' -90'
|Интер (Майами)
|2:0
|Филадельфия Юнион (Филадельфия)
|30'
|26.02.2023
|1' -90'
|Интер (Майами)
|2:0
|Монреаль Импакт (Монреаль)