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    Седрик Джегуе - статистика

    #4 | Защитник
    Имя Седрик
    Фамилия Джегуе
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 28 августа 1992 (30 лет)
    Рост 175
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Камерун 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.06.2014 Был в запасе Камерун 1:4 Бразилия
    19.06.2014 Был в запасе Камерун 0:4 Хорватия
    13.06.2014 1' -46' Мексика 1:0 Камерун
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