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    Модесто Акоста - статистика

    Имя Модесто
    Фамилия Акоста
    Команда Севилья
    Состав Молодежный
    Родной город Севилья
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 1 января 1994 (29 лет)
    Рост 170
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Севилья 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    18.05.2014 Был в запасе Севилья (Севилья) 3:1 Эльче (Эльче)
    11.05.2014 75' -90' Хетафе (Хетафе) 1:0 Севилья (Севилья)
    04.05.2014 Был в запасе Севилья (Севилья) 0:0 Вильярреал (Вильярреал)
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