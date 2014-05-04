Модесто Акоста - статистика
|Имя
|Модесто
|Фамилия
|Акоста
|Команда
|Севилья
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Севилья
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|1 января 1994 (29 лет)
|Рост
|170
|Имя
|Модесто
|Фамилия
|Акоста
|Команда
|Севилья
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Севилья
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|1 января 1994 (29 лет)
|Рост
|170
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Севилья
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.05.2014
|Был в запасе
|Севилья (Севилья)
|3:1
|Эльче (Эльче)
|11.05.2014
|75' -90'
|Хетафе (Хетафе)
|1:0
|Севилья (Севилья)
|04.05.2014
|Был в запасе
|Севилья (Севилья)
|0:0
|Вильярреал (Вильярреал)