Антонио Котан - статистика
#27 | Полузащитник
|Имя
|Антонио
|Фамилия
|Котан
|Команда
|Севилья
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Севилья
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|19 сентября 1995 (27 лет)
|Рост
|176
|Имя
|Антонио
|Фамилия
|Котан
|Команда
|Севилья
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Севилья
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|19 сентября 1995 (27 лет)
|Рост
|176
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Севилья
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.05.2016
|1' -90'
|Эспаньол (Барселона)
|1:0
|Севилья (Севилья)
|20.03.2016
|Был в запасе
|Реал (Мадрид)
|4:0
|Севилья (Севилья)