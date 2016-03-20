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    Антонио Котан - статистика

    #27 | Полузащитник
    Имя Антонио
    Фамилия Котан
    Команда Севилья
    Состав Молодежный
    Родной город Севилья
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 19 сентября 1995 (27 лет)
    Рост 176
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Севилья 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    01.05.2016 1' -90' Эспаньол (Барселона) 1:0 Севилья (Севилья)
    20.03.2016 Был в запасе Реал (Мадрид) 4:0 Севилья (Севилья)
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