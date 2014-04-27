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    Элиа Бруцци - статистика

    #28 | Нападающий
    Имя Элиа
    Фамилия Бруцци
    Команда Ливорно
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 8 апреля 1995 (27 лет)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ливорно 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    18.05.2014 Был в запасе Парма (Парма) 2:0 Ливорно (Ливорно)
    11.05.2014 Был в запасе Ливорно (Ливорно) 0:1 Фиорентина (Флоренция)
    04.05.2014 Был в запасе Удинезе (Удине) 5:3 Ливорно (Ливорно)
    27.04.2014 79' -90' Ливорно (Ливорно) 0:2 Лацио (Рим)
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