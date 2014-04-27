Элиа Бруцци - статистика
#28 | Нападающий
|Имя
|Элиа
|Фамилия
|Бруцци
|Команда
|Ливорно
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|8 апреля 1995 (27 лет)
|Имя
|Элиа
|Фамилия
|Бруцци
|Команда
|Ливорно
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|8 апреля 1995 (27 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ливорно
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.05.2014
|Был в запасе
|Парма (Парма)
|2:0
|Ливорно (Ливорно)
|11.05.2014
|Был в запасе
|Ливорно (Ливорно)
|0:1
|Фиорентина (Флоренция)
|04.05.2014
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|5:3
|Ливорно (Ливорно)
|27.04.2014
|79' -90'
|Ливорно (Ливорно)
|0:2
|Лацио (Рим)