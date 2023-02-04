Филипп Макс - статистика
#32 | Защитник
|Имя
|Филипп
|Фамилия
|Макс
|Команда
|Айнтрахт
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|30 сентября 1993 (29 лет)
|Рост
|178
|Вес
|74
Стоимость:
€ 6,00
млн
|Имя
|Филипп
|Фамилия
|Макс
|Команда
|Айнтрахт
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|30 сентября 1993 (29 лет)
|Рост
|178
|Вес
|74
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|11.03.2023
|1' - 90'
|Айнтрахт
|1:1
|Штутгарт
|Германия. Бундеслига, 24 тур
|05.03.2023
|1' - 75'
|Вольфсбург
|2:2
|Айнтрахт
|Германия. Бундеслига, 23 тур
|25.02.2023
|1' - 60'
|РБ Лейпциг
|2:1
|Айнтрахт
|Германия. Бундеслига, 22 тур
|21.02.2023
|1' - 90'
|Айнтрахт
|0:2
|Наполи
|Лига чемпионов, 1/8 финала, первый матч
|18.02.2023
|1' - 74'
|Айнтрахт
|2:0
|Вердер
|Германия. Бундеслига, 21 тур
|57'
|12.02.2023
|1' - 90'
|Кельн
|3:0
|Айнтрахт
|Германия. Бундеслига, 20 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Айнтрахт
|6
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.03.2023
|1' -90'
|Айнтрахт (Франкфурт)
|1:1
|Штутгарт (Штутгарт)
|05.03.2023
|1' -75'
|Вольфсбург (Вольфсбург)
|2:2
|Айнтрахт (Франкфурт)
|25.02.2023
|1' -60'
|РБ Лейпциг (Лейпциг)
|2:1
|Айнтрахт (Франкфурт)
|18.02.2023
|1' -74'
|Айнтрахт (Франкфурт)
|2:0
|Вердер (Бремен)
|57'
|12.02.2023
|1' -90'
|Кельн (Кельн)
|3:0
|Айнтрахт (Франкфурт)
|04.02.2023
|1' -69'
|Айнтрахт (Франкфурт)
|3:0
|Герта (Берлин)