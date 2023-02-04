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    Филипп Макс - статистика

    #32 | Защитник
    Имя Филипп
    Фамилия Макс
    Команда Айнтрахт
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 30 сентября 1993 (29 лет)
    Рост 178
    Вес 74
    Стоимость:
    € 6,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    11.03.2023 1' - 90' Айнтрахт 1:1 Штутгарт Германия. Бундеслига, 24 тур
    05.03.2023 1' - 75' Вольфсбург 2:2 Айнтрахт Германия. Бундеслига, 23 тур
    25.02.2023 1' - 60' РБ Лейпциг 2:1 Айнтрахт Германия. Бундеслига, 22 тур
    21.02.2023 1' - 90' Айнтрахт 0:2 Наполи Лига чемпионов, 1/8 финала, первый матч
    18.02.2023 1' - 74' Айнтрахт 2:0 Вердер Германия. Бундеслига, 21 тур
    57'
    12.02.2023 1' - 90' Кельн 3:0 Айнтрахт Германия. Бундеслига, 20 тур
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