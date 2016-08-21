Эрнест Лукив - статистика
#64 | Полузащитник
|Имя
|Эрнест
|Отчество
|Игоревич
|Фамилия
|Лукив
|Команда
|Арсенал
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|14 июня 1996 (26 лет)
|Рост
|180
|Вес
|72
Стоимость:
€ 50
тыс
|Имя
|Эрнест
|Отчество
|Игоревич
|Фамилия
|Лукив
|Команда
|Арсенал
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|14 июня 1996 (26 лет)
|Рост
|180
|Вес
|72
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Арсенал Т (мол)
|8
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|17.11.2016
|60' -90'
|Арсенал Т (мол) (Тула)
|0:2
|ЦСКА (мол) (Москва)
|20.10.2016
|72' -90'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|0:0
|Арсенал Т (мол) (Тула)
|16.10.2016
|87' -90'
|Арсенал Т (мол) (Тула)
|3:0
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|24.09.2016
|88' -90'
|Арсенал Т (мол) (Тула)
|1:2
|Ахмат (мол) (Грозный)
|16.09.2016
|82' -90'
|Томь (мол) (Томск)
|2:0
|Арсенал Т (мол) (Тула)
|10.09.2016
|1' -46'
|Арсенал Т (мол) (Тула)
|0:3
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|27.08.2016
|1' -71'
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|3:0
|Арсенал Т (мол) (Тула)
|21.08.2016
|58' -90'
|Арсенал Т (мол) (Тула)
|0:0
|Оренбург (мол) (Оренбург)