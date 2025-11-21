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Команды
Рубин
Александр Кузнецов
Статистика
Александр Кузнецов - статистика
Рубин
21 марта 1997 (29)
#83 | Защитник
168 см | 61 кг
Россия
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Россия. МФЛ 2025
Россия. Молодежное первенство 2016/2017
Россия. Кубок 2015/2016
Россия. Молодежное первенство 2015/2016
Россия. Молодежное первенство 2014/2015
Россия. Молодежное первенство 2013/2014
Команда
И
Г
П
Ж
К
Рубин (мол)
24
3
2
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. МФЛ, 30 тур
Урал (мол)
2 : 0
21.11.2025
Рубин (мол)
46' - 90'
Россия. МФЛ, 28 тур
Сочи (мол)
1 : 3
31.10.2025
Рубин (мол)
1' - 68'
31, 52'
Россия. МФЛ, 27 тур
Рубин (мол)
1 : 1
24.10.2025
Нижний Новгород (мол)
1' - 90'
Россия. МФЛ, 26 тур
Локомотив (мол)
0 : 0
17.10.2025
Рубин (мол)
1' - 82'
Россия. МФЛ, 25 тур
Рубин (мол)
2 : 1
03.10.2025
Балтика (мол)
77' - 90'
79'
90'
Россия. МФЛ, 24 тур
Рубин (мол)
0 : 1
26.09.2025
Кр. Советов (мол)
1' - 65'
Россия. МФЛ, 23 тур
ЦСКА (мол)
4 : 1
19.09.2025
Рубин (мол)
40' - 90'
Россия. МФЛ, 22 тур
Рубин (мол)
6 : 0
12.09.2025
Акрон - Академия им. Коноплева
59' - 90'
90'
Россия. МФЛ, 21 тур
Факел (мол)
0 : 0
29.08.2025
Рубин (мол)
68' - 90'
Россия. МФЛ, 20 тур
Рубин (мол)
0 : 0
22.08.2025
Динамо (мол)
67' - 90'
Россия. МФЛ, 19 тур
Ростов (мол)
0 : 1
15.08.2025
Рубин (мол)
80' - 90'
90'
Россия. МФЛ, 18 тур
Рубин (мол)
1 : 3
08.08.2025
Ахмат (мол)
73' - 90'
Россия. МФЛ, 17 тур
Краснодар (мол)
5 : 1
01.08.2025
Рубин (мол)
61' - 90'
Россия. МФЛ, 16 тур
Рубин (мол)
0 : 0
25.07.2025
Спартак М (мол)
Был в запасе
Россия. МФЛ, 15 тур
Зенит (мол)
1 : 0
18.07.2025
Рубин (мол)
60' - 90'
Россия. МФЛ, 14 тур
Рубин (мол)
3 : 2
11.07.2025
Урал (мол)
1' - 46'
Россия. МФЛ, 13 тур
Рубин (мол)
0 : 1
04.07.2025
Сочи (мол)
66' - 90'
Россия. МФЛ, 12 тур
Нижний Новгород (мол)
0 : 2
27.06.2025
Рубин (мол)
67' - 90'
Россия. МФЛ, 11 тур
Рубин (мол)
1 : 1
20.06.2025
Локомотив (мол)
67' - 90'
80'
Россия. МФЛ, 10 тур
Балтика (мол)
2 : 3
16.05.2025
Рубин (мол)
61' - 90'
62'
Россия. МФЛ, 9 тур
Кр. Советов (мол)
0 : 2
09.05.2025
Рубин (мол)
69' - 90'
Россия. МФЛ, 8 тур
Рубин (мол)
0 : 4
02.05.2025
ЦСКА (мол)
1' - 46'
Россия. МФЛ, 6 тур
Рубин (мол)
1 : 0
18.04.2025
Факел (мол)
64' - 90'
Россия. МФЛ, 4 тур
Рубин (мол)
1 : 3
04.04.2025
Ростов (мол)
1' - 63'
Россия. МФЛ, 3 тур
Ахмат (мол)
0 : 3
28.03.2025
Рубин (мол)
1' - 67'
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