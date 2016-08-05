Александр Кузнецов - статистика
#83 | Защитник
|Имя
|Александр
|Отчество
|Алексеевич
|Фамилия
|Кузнецов
|Команда
|Рубин
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|21 марта 1997 (25 лет)
|Рост
|168
|Вес
|61
|Имя
|Александр
|Отчество
|Алексеевич
|Фамилия
|Кузнецов
|Команда
|Рубин
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|21 марта 1997 (25 лет)
|Рост
|168
|Вес
|61
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Рубин (мол)
|11
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.12.2016
|67' -90'
|Спартак М (мол) (Москва)
|6:2
|Рубин (мол) (Казань)
|25.11.2016
|1' -90'
|ЦСКА (мол) (Москва)
|1:1
|Рубин (мол) (Казань)
|30.10.2016
|1' -90'
|Рубин (мол) (Казань)
|2:1
|Локомотив (мол) (Москва)
|21.10.2016
|1' -90'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|1:0
|Рубин (мол) (Казань)
|14.10.2016
|13' -90'
|Рубин (мол) (Казань)
|4:1
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|25.09.2016
|74' -90'
|Рубин (мол) (Казань)
|0:3
|Томь (мол) (Томск)
|18.09.2016
|1' -90'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|6:0
|Рубин (мол) (Казань)
|11.09.2016
|1' -90'
|Рубин (мол) (Казань)
|3:3
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|12.08.2016
|1' -90'
|Рубин (мол) (Казань)
|3:3
|Спартак М (мол) (Москва)
|05.08.2016
|1' -68'
|Арсенал Т (мол) (Тула)
|0:3
|Рубин (мол) (Казань)
|01.08.2016
|1' -90'
|Рубин (мол) (Казань)
|2:2
|Амкар (мол) (Пермь)
|62'