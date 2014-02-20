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    Марек Яролим - статистика

    #22 | Полузащитник
    Имя Марек
    Фамилия Яролим
    Состав Без клуба
    Родной город Оломоуц
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 21 мая 1984 (38 лет)
    Рост 182
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Слован 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    28.02.2014 1' -69' АЗ Алкмаар (Алкмаар) 1:1 Слован (Либерец)
    20.02.2014 Был в запасе Слован (Либерец) 0:1 АЗ Алкмаар (Алкмаар)
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