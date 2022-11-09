Адам Армстронг - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Адам
|Фамилия
|Армстронг
|Команда
|Саутгемптон
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|10 февраля 1997 (26 лет)
Стоимость:
€ 15,00
млн
|Имя
|Адам
|Фамилия
|Армстронг
|Команда
|Саутгемптон
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|10 февраля 1997 (26 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|63' - 90'
|Саутгемптон
|1:0
|Лестер
|Англия. Премьер-лига, 26 тур
|77'
|01.03.2023
|1' - 67'
|Саутгемптон
|1:2
|Гримсби Таун
|Англия. Кубок, 1/8 финала
|25.02.2023
|82' - 90'
|Лидс
|1:0
|Саутгемптон
|Англия. Премьер-лига, 25 тур
|18.02.2023
|59' - 90'
|Челси
|0:1
|Саутгемптон
|Англия. Премьер-лига, 24 тур
|11.02.2023
|Был в запасе
|Саутгемптон
|1:2
|Вулверхэмптон
|Англия. Премьер-лига, 23 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Саутгемптон
|6
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|31.01.2023
|1' -90'
|Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
|2:1
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|24.01.2023
|45' -90'
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|0:1
|Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
|11.01.2023
|1' -83'
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|2:0
|Манчестер Сити (Манчестер)
|20.12.2022
|1' -62'
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|2:1
|Линкольн (Линкольн)
|09.11.2022
|1' -90'
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|2:1
(6:5)п
|Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
|23.08.2022
|1' -66'
|Кембридж Юнайтед (Кембридж)
|0:3
|Саутгемптон (Саутгемптон)