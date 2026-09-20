Статистика по турнирам

Кипр. Первый Дивизион 2026/2027 Лига Европы 2026/2027 Лига чемпионов 2026/2027 Кипр. Первый Дивизион 2025/2026 Лига конференций 2025/2026 Лига чемпионов 2025/2026 Кипр. Первый Дивизион 2024/2025 Лига Европы 2024/2025 Лига конференций 2024/2025 Кипр. Первый Дивизион 2023/2024 Греция. Суперлига 2021/2022 Лига конференций 2021/2022 Греция. Суперлига 2020/2021 Лига Европы 2020/2021 Отбор ЧЕ-2020 2019 Голландия. Эредивизие 2016/2017 Лига Европы 2016/2017 Голландия. Эредивизие 2015/2016 Лига Европы 2015/2016 Голландия. Эредивизие 2014/2015 Англия. Премьер-Лига 2013/2014