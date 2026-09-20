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Кипр. Первый дивизион
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Омония
Муамер Танкович
Статистика
€ 1,50 млн
Муамер Танкович - статистика
Омония
22 февраля 1995 (31)
#22 | Нападающий
179 см | 74 кг
Швеция
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Кипр. Первый Дивизион, 4 тур
Омония
4 : 1
20.09.2026
Красава ЕНИ
62' - 90'
90'
Лига Европы, 1 тур
Омония
1 : 0
16.09.2026
Сельта
1' - 63'
Кипр. Первый Дивизион, 3 тур
Омония
0 : 0
12.09.2026
Аполлон
1' - 67'
Кипр. Первый Дивизион, 1 тур
Омония
0 : 0
31.08.2026
Омония Арадипу
46' - 90'
Лига Европы, 4 раунд
Омония
4 : 2
27.08.2026
Сент-Труйден
1' - 90'
Статистика по турнирам
Кипр. Первый Дивизион 2026/2027
Лига Европы 2026/2027
Лига чемпионов 2026/2027
Кипр. Первый Дивизион 2025/2026
Лига конференций 2025/2026
Лига чемпионов 2025/2026
Кипр. Первый Дивизион 2024/2025
Лига Европы 2024/2025
Лига конференций 2024/2025
Кипр. Первый Дивизион 2023/2024
Греция. Суперлига 2021/2022
Лига конференций 2021/2022
Греция. Суперлига 2020/2021
Лига Европы 2020/2021
Отбор ЧЕ-2020 2019
Голландия. Эредивизие 2016/2017
Лига Европы 2016/2017
Голландия. Эредивизие 2015/2016
Лига Европы 2015/2016
Голландия. Эредивизие 2014/2015
Англия. Премьер-Лига 2013/2014
Команда
И
Г
П
Ж
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Омония
4
0
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 1 тур
Омония
1 : 0
16.09.2026
Сельта
1' - 63'
Лига Европы, 4 раунд
Омония
4 : 2
27.08.2026
Сент-Труйден
1' - 90'
Лига Европы, 4 раунд
Сент-Труйден
1 : 0
20.08.2026
Омония
1' - 77'
Лига Европы, 3 раунд
Линкольн
1 : 1
06.08.2026
Омония
63' - 90'
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