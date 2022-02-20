Муамер Танкович - статистика
#17 | Нападающий
|Имя
|Муамер
|Фамилия
|Танкович
|Команда
|АЕК
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|22 февраля 1995 (28 лет)
|Рост
|179
|Вес
|74
Стоимость:
€ 1,20
млн
|Имя
|Муамер
|Фамилия
|Танкович
|Команда
|АЕК
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|22 февраля 1995 (28 лет)
|Рост
|179
|Вес
|74
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|АЕК
|16
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.05.2022
|88' -90'
|Арис (Салоники)
|3:2
|АЕК (Афины)
|11.05.2022
|67' -90'
|АЕК (Афины)
|3:0
|ПАС (Яннина)
|08.05.2022
|74' -90'
|АЕК (Афины)
|0:0
|Панатинаикос (Афины)
|10.04.2022
|69' -90'
|АЕК (Афины)
|1:2
|Арис (Салоники)
|03.04.2022
|90' -90'
|Олимпиакос (Пирей)
|1:1
|АЕК (Афины)
|13.03.2022
|88' -90'
|Панатинаикос (Афины)
|1:1
|АЕК (Афины)
|06.03.2022
|68' -90'
|АЕК (Афины)
|2:1
|Астерас (Триполис)
|02.03.2022
|74' -90'
|АЕК (Афины)
|1:1
|ПАОК (Салоники)
|27.02.2022
|Был в запасе
|Панатинаикос (Афины)
|3:0
|АЕК (Афины)
|20.02.2022
|90' -90'
|АЕК (Афины)
|2:0
|ПАС (Яннина)
|13.02.2022
|Был в запасе
|Олимпиакос (Пирей)
|1:0
|АЕК (Афины)
|06.02.2022
|72' -90'
|АЕК (Афины)
|3:0
|Аполлон Смирнис (Афины)
|02.02.2022
|85' -90'
|Арис (Салоники)
|2:1
|АЕК (Афины)
|87'
|30.01.2022
|89' -90'
|АЕК (Афины)
|1:2
|Волос (Волос)
|16.01.2022
|Был в запасе
|АЕК (Афины)
|1:2
|Панетоликос (Агринио)
|16.12.2021
|Был в запасе
|Ионикос (Никея)
|0:1
|АЕК (Афины)
|11.12.2021
|88' -90'
|Астерас (Триполис)
|0:0
|АЕК (Афины)
|05.12.2021
|Был в запасе
|АЕК (Афины)
|1:0
|Панатинаикос (Афины)
|06.11.2021
|Был в запасе
|Аполлон Смирнис (Афины)
|2:2
|АЕК (Афины)
|31.10.2021
|1' -60'
|АЕК (Афины)
|2:1
|Арис (Салоники)
|24.10.2021
|Был в запасе
|Волос (Волос)
|1:3
|АЕК (Афины)
|03.10.2021
|Был в запасе
|Панетоликос (Агринио)
|1:3
|АЕК (Афины)
|26.09.2021
|86' -90'
|ПАОК (Салоники)
|2:0
|АЕК (Афины)
|22.09.2021
|46' -90'
|АЕК (Афины)
|1:0
|ПАС Ламия (Ламия)
|19.09.2021
|Был в запасе
|ОФИ (Ираклион)
|3:3
|АЕК (Афины)