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    Муамер Танкович - статистика

    #17 | Нападающий
    Имя Муамер
    Фамилия Танкович
    Команда АЕК
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 22 февраля 1995 (28 лет)
    Рост 179
    Вес 74
    Стоимость:
    € 1,20
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    АЕК 16 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    14.05.2022 88' -90' Арис (Салоники) 3:2 АЕК (Афины)
    11.05.2022 67' -90' АЕК (Афины) 3:0 ПАС (Яннина)
    08.05.2022 74' -90' АЕК (Афины) 0:0 Панатинаикос (Афины)
    10.04.2022 69' -90' АЕК (Афины) 1:2 Арис (Салоники)
    03.04.2022 90' -90' Олимпиакос (Пирей) 1:1 АЕК (Афины)
    13.03.2022 88' -90' Панатинаикос (Афины) 1:1 АЕК (Афины)
    06.03.2022 68' -90' АЕК (Афины) 2:1 Астерас (Триполис)
    02.03.2022 74' -90' АЕК (Афины) 1:1 ПАОК (Салоники)
    27.02.2022 Был в запасе Панатинаикос (Афины) 3:0 АЕК (Афины)
    20.02.2022 90' -90' АЕК (Афины) 2:0 ПАС (Яннина)
    13.02.2022 Был в запасе Олимпиакос (Пирей) 1:0 АЕК (Афины)
    06.02.2022 72' -90' АЕК (Афины) 3:0 Аполлон Смирнис (Афины)
    02.02.2022 85' -90' Арис (Салоники) 2:1 АЕК (Афины)
    87'
    30.01.2022 89' -90' АЕК (Афины) 1:2 Волос (Волос)
    16.01.2022 Был в запасе АЕК (Афины) 1:2 Панетоликос (Агринио)
    16.12.2021 Был в запасе Ионикос (Никея) 0:1 АЕК (Афины)
    11.12.2021 88' -90' Астерас (Триполис) 0:0 АЕК (Афины)
    05.12.2021 Был в запасе АЕК (Афины) 1:0 Панатинаикос (Афины)
    06.11.2021 Был в запасе Аполлон Смирнис (Афины) 2:2 АЕК (Афины)
    31.10.2021 1' -60' АЕК (Афины) 2:1 Арис (Салоники)
    24.10.2021 Был в запасе Волос (Волос) 1:3 АЕК (Афины)
    03.10.2021 Был в запасе Панетоликос (Агринио) 1:3 АЕК (Афины)
    26.09.2021 86' -90' ПАОК (Салоники) 2:0 АЕК (Афины)
    22.09.2021 46' -90' АЕК (Афины) 1:0 ПАС Ламия (Ламия)
    19.09.2021 Был в запасе ОФИ (Ираклион) 3:3 АЕК (Афины)
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