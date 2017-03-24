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    Моштаг Яхуби - статистика

    #7 | Полузащитник
    Имя Моштаг
    Фамилия Яхуби
    Состав Без клуба
    Родной город Кабул
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 8 ноября 1994 (28 лет)
    Рост 178
    Вес 76
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Финляндия 2 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.06.2017 1' -90' Финляндия 1:2 Украина
    74'
    24.03.2017 67' -90' Турция 2:0 Финляндия
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