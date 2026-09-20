Статистика по турнирам

Южная Корея. Кей-лига 2026 Лига чемпионов АФК Элит 2025/2026 Южная Корея. Кей-лига 2025 Южная Корея. Кей-лига 2024 Кубок Азии 2023 Лига чемпионов АФК 2023/2024 Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Второй этап 2023/2024 Товарищеские матчи. Сборные 2023 Товарищеские матчи. Сборные 2022 Чемпионат мира 2022 Отборочные матчи к ЧМ. Азия 2016/2017 Германия. Бундеслига 2015/2016 Кубок Азии 2015 Германия. Бундеслига 2014/2015