Статистика по турнирам

Италия. Кубок 2025/2026 Италия. Серия А 2025/2026 Кубок африканских наций 2025 Товарищеские матчи. Сборные 2025 Италия. Кубок 2024/2025 Италия. Серия А 2024/2025 Отборочные матчи к ЧМ. Африка 2024/2025 Италия. Серия А 2023/2024 Италия. Кубок 2022/2023 Италия. Серия А 2022/2023 Англия. Кубок лиги 2021/2022 Англия. Премьер-лига 2021/2022 Кубок африканских наций 2021 Англия. Кубок 2020/2021 Англия. Чемпионшип 2020/2021 Англия. Кубок 2019/2020 Англия. Премьер-лига 2019/2020 Англия. Кубок 2018/2019 Англия. Кубок лиги 2018/2019 Англия. Премьер-лига 2018/2019 Италия. Серия А 2017/2018 Италия. Кубок 2016/2017 Италия. Серия А 2016/2017 Италия. Серия А 2015/2016