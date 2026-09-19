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Испания. Сегунда
Команды
Кадис
Давид Жиль
Статистика
€ 400 тыс
Давид Жиль - статистика
Кадис
11 января 1994 (32), Хетафе
#1 | Вратарь
183 см
Испания
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Испания. Сегунда, 6 тур
Кадис
1 : 2
19.09.2026
Жирона
Был в запасе
Испания. Сегунда, 5 тур
Кадис
0 : 1
12.09.2026
Лас-Пальмас
Был в запасе
Испания. Сегунда, 4 тур
Альмерия
3 : 2
06.09.2026
Кадис
Был в запасе
Испания. Сегунда, 3 тур
Кадис
1 : 1
30.08.2026
Вальядолид
Был в запасе
Статистика по турнирам
Испания. Кубок 2025/2026
Испания. Сегунда 2025/2026
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Испания. Кубок 2020/2021
Испания. Примера 2020/2021
Команда
И
Г
П
Ж
К
Кадис
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Кубок, 1/32 финала
Мурсия
3 : 2
03.12.2025
Кадис
1' - 90'
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