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Ройс Уиггинс
Статистика
Ройс Уиггинс - статистика
Завершил карьеру
4 ноября 1987 (38), Лондон
#22 | Защитник
173 см
Уэльс
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Англия. Чемпионшип 2016/2017
Англия. Чемпионшип 2015/2016
Команда
И
Г
П
Ж
К
Бирмингем Сити
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
1 : 1
30.10.2016
Астон Вилла
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бирмингем Сити
4 : 2
18.10.2016
Ротерхэм
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
14.10.2016
Бирмингем Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
1 : 0
01.10.2016
Блэкберн
85' - 90'
Англия. Чемпионшип, 9 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
24.09.2016
Бирмингем Сити
Был в запасе
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