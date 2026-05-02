Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 1 млн

Льюис Бэйкер - статистика

Сток Сити
25 апреля 1995 (31)
#8 | Полузащитник
Англия
Статистика Новости Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сток Сити
17
4
1
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 46 тур
Бристоль Сити
2 : 0
02.05.2026
Сток Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 45 тур
Сток Сити
1 : 3
25.04.2026
Портсмут
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 44 тур
Сток Сити
1 : 3
21.04.2026
Миллуолл
1' - 60'
Англия. Чемпионшип, 43 тур
Рексхэм
2 : 0
18.04.2026
Сток Сити
1' - 68'
Англия. Чемпионшип, 42 тур
Сток Сити
1 : 1
11.04.2026
Блэкберн
1' - 90'
88'
Англия. Чемпионшип, 41 тур
Дерби Каунти
2 : 0
06.04.2026
Сток Сити
63' - 90'
Англия. Чемпионшип, 40 тур
Сток Сити
2 : 0
03.04.2026
Шеффилд Уэнсдэй
74' - 90'
78'
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Сток Сити
0 : 1
08.11.2025
Ковентри
1' - 80'
79'
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Оксфорд
0 : 3
04.11.2025
Сток Сити
1' - 63'
10, 48'
32'
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
5 : 1
01.11.2025
Бристоль Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Портсмут
0 : 1
25.10.2025
Сток Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Миллуолл
2 : 0
21.10.2025
Сток Сити
46' - 90'
Англия. Чемпионшип, 10 тур
Сток Сити
1 : 0
18.10.2025
Рексхэм
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 0
20.09.2025
Сток Сити
1' - 90'
52'
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Сток Сити
1 : 0
13.09.2025
Бирмингем Сити
1' - 90'
83'
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Сток Сити
0 : 1
30.08.2025
Вест Бромвич
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 3 тур
Саутгемптон
1 : 2
23.08.2025
Сток Сити
1' - 90'
54'
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Шеффилд Уэнсдэй
0 : 3
16.08.2025
Сток Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 1 тур
Сток Сити
3 : 1
09.08.2025
Дерби Каунти
1' - 90'
70'
Главные новости
Определена команда РПЛ, в чью пользу чаще всего ошибаются судьи
14:33
Сафонов сказал, считает ли себя лучшим вратарем мира
14:00
Бубнов назвал «кукареканием» слова экс-тренера «Спартака» о готовности возглавить «Родину»
13:46
Стало известно решение двух клубов РПЛ по Черышеву
13:38
Агенты Жедсона оценили вариант с уходом игрока из «Спартака» зимой
13:09
Бубнов: «У Флика такая тики-така, что Гвардиоле и не снилась»
12:43
2
Мостовой поставил оценку «Спартаку» за начало сезона
12:10
2
Аршавин – о трансфере Сперцяна: «Деньги перевесили, ничего плохого в этом не вижу»
11:58
Соболева призвали не выпендриваться в сборной России
11:49
Пономарев готов выключить телевизор при показе матчей сборной России
10:42
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+