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Стандард
Каспер Нильсен
Статистика
€ 1,50 млн
Каспер Нильсен - статистика
Стандард
29 апреля 1994 (32)
#94 | Нападающий
Дания
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Гент
2 : 1
18.09.2026
Стандард
1' - 90'
45'
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Вестерло
4 : 2
12.09.2026
Стандард
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
Стандард
1 : 0
05.09.2026
Антверпен
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
Оуд-Хеверли
1 : 2
29.08.2026
Стандард
1' - 90'
9'
76'
Статистика по турнирам
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Стандард
7
2
3
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Гент
2 : 1
18.09.2026
Стандард
1' - 90'
45'
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Вестерло
4 : 2
12.09.2026
Стандард
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
Стандард
1 : 0
05.09.2026
Антверпен
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
Оуд-Хеверли
1 : 2
29.08.2026
Стандард
1' - 90'
9'
76'
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
Стандард
2 : 0
21.08.2026
РААЛ Ла-Лувьер
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 2 тур
Мехелен
3 : 3
16.08.2026
Стандард
1' - 90'
24, 65'
Бельгия. Про-Лига, 1 тур
Стандард
2 : 2
08.08.2026
Серкль Брюгге
1' - 90'
48'
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