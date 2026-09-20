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Латвия. Высшая лига
Команды
РФШ
Марко Марич
Статистика
€ 450 тыс
Марко Марич - статистика
РФШ
3 января 1996 (30)
#35 | Вратарь
190 см
Хорватия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Латвия. Высшая лига, 31 тур
Ауда
1 : 1
20.09.2026
РФШ
Был в запасе
Латвия. Высшая лига, 30 тур
Даугавпилс
1 : 2
13.09.2026
РФШ
Был в запасе
Статистика по турнирам
Лига Европы 2025/2026
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Греция. Суперлига 2022/2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
РФШ
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 3 раунд
КуПС
1 : 0
14.08.2025
РФШ
1' - 90'
Лига Европы, 3 раунд
РФШ
1 : 2
06.08.2025
КуПС
1' - 90'
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