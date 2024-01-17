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Хауме
Статистика
Хауме - статистика
Завершил карьеру
5 ноября 1990 (35), Кастельон
#1 | Вратарь
185 см | 79 кг
Испания
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Испания. Кубок 2023/2024
Испания. Примера 2023/2024
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Испания. Кубок 2016/2017
Испания. Примера 2016/2017
Испания. Кубок 2015/2016
Испания. Примера 2015/2016
Лига чемпионов 2015/2016
Команда
И
Г
П
Ж
К
Валенсия
3
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Кубок, 1/8 финала
Валенсия
1 : 3
17.01.2024
Сельта
1' - 90'
Испания. Кубок, 1/16 финала
Картахена
1 : 2
07.01.2024
Валенсия
1' - 120'
Испания. Кубок, 1/64 финала
УД Логроньес
0 : 2
02.11.2023
Валенсия
1' - 90'
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