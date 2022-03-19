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    Хауме - статистика

    #13 | Вратарь
    Имя Хауме
    Фамилия Доменек Санчес
    Команда Валенсия
    Состав Основной
    Родной город Кастельон
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 5 ноября 1990 (32 года)
    Рост 185
    Вес 79
    Стоимость:
    € 1,50
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Валенсия 4 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.05.2022 1' -90' Валенсия (Валенсия) 2:0 Сельта (Виго)
    14.05.2022 Был в запасе Эспаньол (Барселона) 1:1 Валенсия (Валенсия)
    10.05.2022 Был в запасе Валенсия (Валенсия) 0:3 Бетис (Севилья)
    07.05.2022 Был в запасе Атлетик (Бильбао) 0:0 Валенсия (Валенсия)
    30.04.2022 Был в запасе Валенсия (Валенсия) 1:1 Леванте (Валенсия)
    19.04.2022 Был в запасе Вильярреал (Вильярреал) 2:0 Валенсия (Валенсия)
    16.04.2022 Был в запасе Валенсия (Валенсия) 1:2 Осасуна (Памплона)
    11.04.2022 Был в запасе Райо Вальекано (Мадрид) 1:1 Валенсия (Валенсия)
    03.04.2022 Был в запасе Валенсия (Валенсия) 0:0 Кадис (Кадис)
    19.03.2022 Был в запасе Эльче (Эльче) 0:1 Валенсия (Валенсия)
    12.03.2022 Был в запасе Хетафе (Хетафе) 0:0 Валенсия (Валенсия)
    05.03.2022 1' -90' Валенсия (Валенсия) 3:1 Гранада (Гранада)
    56'
    26.02.2022 Был в запасе Мальорка (Пальма-де-Мальорка) 0:1 Валенсия (Валенсия)
    20.02.2022 Был в запасе Валенсия (Валенсия) 1:4 Барселона (Барселона)
    13.02.2022 Был в запасе Алавес (Витория-Гастейс) 2:1 Валенсия (Валенсия)
    06.02.2022 Был в запасе Валенсия (Валенсия) 0:0 Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
    22.01.2022 1' -90' Атлетико (Мадрид) 3:2 Валенсия (Валенсия)
    83'
    19.01.2022 18' -90' Валенсия (Валенсия) 1:1 Севилья (Севилья)
    08.01.2022 Был в запасе Реал (Мадрид) 4:1 Валенсия (Валенсия)
    31.12.2021 Был в запасе Валенсия (Валенсия) 1:2 Эспаньол (Барселона)
    20.12.2021 Был в запасе Леванте (Валенсия) 3:4 Валенсия (Валенсия)
    11.12.2021 Был в запасе Валенсия (Валенсия) 2:1 Эльче (Эльче)
    05.12.2021 Был в запасе Сельта (Виго) 1:2 Валенсия (Валенсия)
    27.11.2021 Был в запасе Валенсия (Валенсия) 1:1 Райо Вальекано (Мадрид)
    21.11.2021 Был в запасе Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) 0:0 Валенсия (Валенсия)
    07.11.2021 Был в запасе Валенсия (Валенсия) 3:3 Атлетико (Мадрид)
    30.10.2021 Был в запасе Валенсия (Валенсия) 2:0 Вильярреал (Вильярреал)
    27.10.2021 Был в запасе Бетис (Севилья) 4:1 Валенсия (Валенсия)
    23.10.2021 Был в запасе Валенсия (Валенсия) 2:2 Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
    17.10.2021 Был в запасе Барселона (Барселона) 3:1 Валенсия (Валенсия)
    02.10.2021 Был в запасе Кадис (Кадис) 0:0 Валенсия (Валенсия)
    25.09.2021 Был в запасе Валенсия (Валенсия) 1:1 Атлетик (Бильбао)
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