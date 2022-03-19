Хауме - статистика
#13 | Вратарь
|Имя
|Хауме
|Фамилия
|Доменек Санчес
|Команда
|Валенсия
|Состав
|Основной
|Родной город
|Кастельон
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|5 ноября 1990 (32 года)
|Рост
|185
|Вес
|79
Стоимость:
€ 1,50
млн
|Имя
|Хауме
|Фамилия
|Доменек Санчес
|Команда
|Валенсия
|Состав
|Основной
|Родной город
|Кастельон
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|5 ноября 1990 (32 года)
|Рост
|185
|Вес
|79
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Валенсия
|4
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.05.2022
|1' -90'
|Валенсия (Валенсия)
|2:0
|Сельта (Виго)
|14.05.2022
|Был в запасе
|Эспаньол (Барселона)
|1:1
|Валенсия (Валенсия)
|10.05.2022
|Был в запасе
|Валенсия (Валенсия)
|0:3
|Бетис (Севилья)
|07.05.2022
|Был в запасе
|Атлетик (Бильбао)
|0:0
|Валенсия (Валенсия)
|30.04.2022
|Был в запасе
|Валенсия (Валенсия)
|1:1
|Леванте (Валенсия)
|19.04.2022
|Был в запасе
|Вильярреал (Вильярреал)
|2:0
|Валенсия (Валенсия)
|16.04.2022
|Был в запасе
|Валенсия (Валенсия)
|1:2
|Осасуна (Памплона)
|11.04.2022
|Был в запасе
|Райо Вальекано (Мадрид)
|1:1
|Валенсия (Валенсия)
|03.04.2022
|Был в запасе
|Валенсия (Валенсия)
|0:0
|Кадис (Кадис)
|19.03.2022
|Был в запасе
|Эльче (Эльче)
|0:1
|Валенсия (Валенсия)
|12.03.2022
|Был в запасе
|Хетафе (Хетафе)
|0:0
|Валенсия (Валенсия)
|05.03.2022
|1' -90'
|Валенсия (Валенсия)
|3:1
|Гранада (Гранада)
|56'
|26.02.2022
|Был в запасе
|Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
|0:1
|Валенсия (Валенсия)
|20.02.2022
|Был в запасе
|Валенсия (Валенсия)
|1:4
|Барселона (Барселона)
|13.02.2022
|Был в запасе
|Алавес (Витория-Гастейс)
|2:1
|Валенсия (Валенсия)
|06.02.2022
|Был в запасе
|Валенсия (Валенсия)
|0:0
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|22.01.2022
|1' -90'
|Атлетико (Мадрид)
|3:2
|Валенсия (Валенсия)
|83'
|19.01.2022
|18' -90'
|Валенсия (Валенсия)
|1:1
|Севилья (Севилья)
|08.01.2022
|Был в запасе
|Реал (Мадрид)
|4:1
|Валенсия (Валенсия)
|31.12.2021
|Был в запасе
|Валенсия (Валенсия)
|1:2
|Эспаньол (Барселона)
|20.12.2021
|Был в запасе
|Леванте (Валенсия)
|3:4
|Валенсия (Валенсия)
|11.12.2021
|Был в запасе
|Валенсия (Валенсия)
|2:1
|Эльче (Эльче)
|05.12.2021
|Был в запасе
|Сельта (Виго)
|1:2
|Валенсия (Валенсия)
|27.11.2021
|Был в запасе
|Валенсия (Валенсия)
|1:1
|Райо Вальекано (Мадрид)
|21.11.2021
|Был в запасе
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|0:0
|Валенсия (Валенсия)
|07.11.2021
|Был в запасе
|Валенсия (Валенсия)
|3:3
|Атлетико (Мадрид)
|30.10.2021
|Был в запасе
|Валенсия (Валенсия)
|2:0
|Вильярреал (Вильярреал)
|27.10.2021
|Был в запасе
|Бетис (Севилья)
|4:1
|Валенсия (Валенсия)
|23.10.2021
|Был в запасе
|Валенсия (Валенсия)
|2:2
|Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
|17.10.2021
|Был в запасе
|Барселона (Барселона)
|3:1
|Валенсия (Валенсия)
|02.10.2021
|Был в запасе
|Кадис (Кадис)
|0:0
|Валенсия (Валенсия)
|25.09.2021
|Был в запасе
|Валенсия (Валенсия)
|1:1
|Атлетик (Бильбао)