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    Лерин Дуарте - статистика

    #10 | Полузащитник
    Имя Лерин
    Фамилия Дуарте
    Команда Аякс
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 11 августа 1990 (32 года)
    Рост 169
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Аякс 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    27.02.2014 1' -78' Зальцбург (Зальцбург) 3:1 Аякс (Амстердам)
    21.02.2014 1' -58' Аякс (Амстердам) 0:3 Зальцбург (Зальцбург)
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