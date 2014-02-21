Лерин Дуарте - статистика
#10 | Полузащитник
|Имя
|Лерин
|Фамилия
|Дуарте
|Команда
|Аякс
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|11 августа 1990 (32 года)
|Рост
|169
|Имя
|Лерин
|Фамилия
|Дуарте
|Команда
|Аякс
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|11 августа 1990 (32 года)
|Рост
|169
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Аякс
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.02.2014
|1' -78'
|Зальцбург (Зальцбург)
|3:1
|Аякс (Амстердам)
|21.02.2014
|1' -58'
|Аякс (Амстердам)
|0:3
|Зальцбург (Зальцбург)