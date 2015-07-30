Самуэль Штефаник - статистика
#17 | Полузащитник
|Имя
|Самуэль
|Фамилия
|Штефаник
|Команда
|Слован
|Состав
|Основной
|Родной город
|Бановце-над-Бебравоу
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|16 ноября 1991 (31 год)
|Рост
|177
|Имя
|Самуэль
|Фамилия
|Штефаник
|Команда
|Слован
|Состав
|Основной
|Родной город
|Бановце-над-Бебравоу
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|16 ноября 1991 (31 год)
|Рост
|177
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Слован
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.08.2015
|80' -90'
|Слован (Братислава)
|3:3
|Краснодар (Краснодар)
|30.07.2015
|79' -93'
|Краснодар (Краснодар)
|2:0
|Слован (Братислава)