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    Самуэль Штефаник - статистика

    #17 | Полузащитник
    Имя Самуэль
    Фамилия Штефаник
    Команда Слован
    Состав Основной
    Родной город Бановце-над-Бебравоу
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 16 ноября 1991 (31 год)
    Рост 177
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Слован 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.08.2015 80' -90' Слован (Братислава) 3:3 Краснодар (Краснодар)
    30.07.2015 79' -93' Краснодар (Краснодар) 2:0 Слован (Братислава)
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