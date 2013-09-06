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    Пьетро Кальцолари - статистика

    #17 | Полузащитник
    Имя Пьетро
    Фамилия Кальцолари
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 28 октября 1991 (31 год)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сан-Марино 1 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.09.2013 1' -90' Сан-Марино 1:5 Польша
    60'
    06.09.2013 Был в запасе Украина 9:0 Сан-Марино
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