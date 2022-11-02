Алексей Щеткин - статистика
#99 | Нападающий
|Имя
|Алексей
|Фамилия
|Щеткин
|Команда
|Кубань
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|21 мая 1991 (31 год)
|Рост
|193
|Вес
|87
Стоимость:
€ 600
тыс
|Имя
|Алексей
|Фамилия
|Щеткин
|Команда
|Кубань
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|21 мая 1991 (31 год)
|Рост
|193
|Вес
|87
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кубань
|2
|0
|0
|0
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.11.2022
|69' -89'
|Кубань (Краснодар)
|1:2
|Волга (Ульяновск)
|84' 89'
|02.11.2022
|1' -75'
|Шинник (Ярославль)
|0:0
(4:5)п
|Кубань (Краснодар)