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    Лукаш Брож - статистика

    #28 | Защитник
    Имя Лукаш
    Фамилия Брож
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 17 декабря 1985 (37 лет)
    Рост 180
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Легия 2 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.02.2017 1' -90' Аякс (Амстердам) 1:0 Легия (Варшава)
    16.02.2017 1' -90' Легия (Варшава) 0:0 Аякс (Амстердам)
    63'
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