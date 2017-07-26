Жереми Пербе - статистика
#24 | Нападающий
|Имя
|Жереми
|Фамилия
|Пербе
|Команда
|Гент
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|12 декабря 1984 (38 лет)
|Рост
|184
Стоимость:
€ 150
тыс
|Имя
|Жереми
|Фамилия
|Пербе
|Команда
|Гент
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|12 декабря 1984 (38 лет)
|Рост
|184
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Брюгге
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.08.2017
|Был в запасе
|Истанбул Башакшехир (Стамбул)
|2:0
|Брюгге (Брюгге)
|26.07.2017
|1' -90'
|Брюгге (Брюгге)
|3:3
|Истанбул Башакшехир (Стамбул)