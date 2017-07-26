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    Жереми Пербе - статистика

    #24 | Нападающий
    Имя Жереми
    Фамилия Пербе
    Команда Гент
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 12 декабря 1984 (38 лет)
    Рост 184
    Стоимость:
    € 150
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Брюгге 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    02.08.2017 Был в запасе Истанбул Башакшехир (Стамбул) 2:0 Брюгге (Брюгге)
    26.07.2017 1' -90' Брюгге (Брюгге) 3:3 Истанбул Башакшехир (Стамбул)
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