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    Джонатан Зонго - статистика

    Нападающий
    Имя Джонатан
    Фамилия Зонго
    Команда Завершил карьеру
    Родной город Уагадугу
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 2 декабря 1992 (30 лет)
    Рост 183
    Вес 72
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Буркина-Фасо 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    18.01.2017 1' -54' Габон 1:1 Буркина-Фасо
    14.01.2017 74' -90' Буркина-Фасо 1:1 Камерун
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