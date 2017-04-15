Гаджи Аджиев - статистика
#83 | Полузащитник
|Имя
|Гаджи
|Отчество
|Абакарович
|Фамилия
|Аджиев
|Команда
|Анжи
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|1 июня 1994 (28 лет)
|Рост
|173
|Вес
|64
|Имя
|Гаджи
|Отчество
|Абакарович
|Фамилия
|Аджиев
|Команда
|Анжи
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|1 июня 1994 (28 лет)
|Рост
|173
|Вес
|64
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Анжи (мол)
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.05.2017
|1' -62'
|Анжи (мол) (Махачкала)
|1:0
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|15.04.2017
|1' -46'
|Анжи (мол) (Махачкала)
|1:1
|Кр. Советов (мол) (Самара)