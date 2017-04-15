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    Гаджи Аджиев - статистика

    #83 | Полузащитник
    Имя Гаджи
    Отчество Абакарович
    Фамилия Аджиев
    Команда Анжи
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 1 июня 1994 (28 лет)
    Рост 173
    Вес 64
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Анжи (мол) 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    16.05.2017 1' -62' Анжи (мол) (Махачкала) 1:0 Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
    15.04.2017 1' -46' Анжи (мол) (Махачкала) 1:1 Кр. Советов (мол) (Самара)
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