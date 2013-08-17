Эрмин Имамович - статистика
#4 | Защитник
|Имя
|Эрмин
|Фамилия
|Имамович
|Команда
|Олимпик
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|30 апреля 1995 (27 лет)
|Рост
|184
|Вес
|79
|Имя
|Эрмин
|Фамилия
|Имамович
|Команда
|Олимпик
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|30 апреля 1995 (27 лет)
|Рост
|184
|Вес
|79
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ЦСКА (мол)
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.08.2013
|87' -90'
|Томь (мол) (Томск)
|0:3
|ЦСКА (мол) (Москва)
|17.08.2013
|Был в запасе
|ЦСКА (мол) (Москва)
|2:1
|Академия Кубань (Краснодар)