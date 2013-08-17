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    Эрмин Имамович - статистика

    #4 | Защитник
    Имя Эрмин
    Фамилия Имамович
    Команда Олимпик
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 30 апреля 1995 (27 лет)
    Рост 184
    Вес 79
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    ЦСКА (мол) 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.08.2013 87' -90' Томь (мол) (Томск) 0:3 ЦСКА (мол) (Москва)
    17.08.2013 Был в запасе ЦСКА (мол) (Москва) 2:1 Академия Кубань (Краснодар)
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