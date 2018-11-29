Торстен Киршбаум - статистика
#1 | Вратарь
|Имя
|Торстен
|Фамилия
|Киршбаум
|Команда
|Венло
|Состав
|Основной
|Родной город
|Вюрцбург
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|20 апреля 1987 (35 лет)
|Рост
|195
|Вес
|90
Стоимость:
€ 400
тыс
|Имя
|Торстен
|Фамилия
|Киршбаум
|Команда
|Венло
|Состав
|Основной
|Родной город
|Вюрцбург
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|20 апреля 1987 (35 лет)
|Рост
|195
|Вес
|90
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Байер
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.12.2018
|1' -90'
|АЕК (Ларнака)
|1:5
|Байер (Леверкузен)
|29.11.2018
|Был в запасе
|Байер (Леверкузен)
|1:1
|Лудогорец (Разград)