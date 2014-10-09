Орхан Адеми - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Орхан
|Фамилия
|Адеми
|Команда
|Айнтрахт
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|28 октября 1991 (31 год)
|Рост
|188
Стоимость:
€ 275
тыс
|Имя
|Орхан
|Фамилия
|Адеми
|Команда
|Айнтрахт
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|28 октября 1991 (31 год)
|Рост
|188
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Северная Македония
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.10.2014
|1' -90'
|Украина
|1:0
|Северная Македония
|09.10.2014
|1' -90'
|Северная Македония
|3:2
|Люксембург