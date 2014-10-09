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    Орхан Адеми - статистика

    #9 | Нападающий
    Имя Орхан
    Фамилия Адеми
    Команда Айнтрахт
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 28 октября 1991 (31 год)
    Рост 188
    Стоимость:
    € 275
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Северная Македония 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.10.2014 1' -90' Украина 1:0 Северная Македония
    09.10.2014 1' -90' Северная Македония 3:2 Люксембург
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