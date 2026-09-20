Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 1,50 млн

Кевин Акпогума - статистика

Фрозиноне
19 апреля 1995 (31), Нойштадт
#25 | Защитник
192 см | 83 кг
Нигерия | Германия
Статистика Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Италия. Серия А, 5 тур
Фрозиноне
2 : 0
20.09.2026
Комо
Был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Дженоа
1 : 1
12.09.2026
Фрозиноне
Был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Фиорентина
0 : 3
29.08.2026
Фрозиноне
Был в запасе
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Хоффенхайм
8
0
0
0
1
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Бундеслига, 34 тур
Боруссия М
4 : 0
16.05.2026
Хоффенхайм
76' - 90'
Германия. Бундеслига, 33 тур
Хоффенхайм
1 : 0
09.05.2026
Вердер
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 32 тур
Хоффенхайм
3 : 3
02.05.2026
Штутгарт
90' - 90'
Германия. Бундеслига, 31 тур
Гамбург
1 : 2
25.04.2026
Хоффенхайм
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 30 тур
Хоффенхайм
2 : 1
18.04.2026
Боруссия Д
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 29 тур
Аугсбург
2 : 2
10.04.2026
Хоффенхайм
89' - 90'
Германия. Бундеслига, 28 тур
Хоффенхайм
1 : 2
04.04.2026
Майнц
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 27 тур
РБ Лейпциг
5 : 0
20.03.2026
Хоффенхайм
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 26 тур
Хоффенхайм
1 : 1
14.03.2026
Вольфсбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 25 тур
Хайденхайм
2 : 4
07.03.2026
Хоффенхайм
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 24 тур
Хоффенхайм
0 : 1
28.02.2026
Санкт-Паули
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 23 тур
Кельн
2 : 2
21.02.2026
Хоффенхайм
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 21 тур
Бавария
5 : 1
08.02.2026
Хоффенхайм
1' - 17'
17'
Германия. Бундеслига, 20 тур
Хоффенхайм
3 : 1
31.01.2026
Унион
90' - 90'
Германия. Бундеслига, 16 тур
Вердер
0 : 2
27.01.2026
Хоффенхайм
90' - 90'
Германия. Бундеслига, 19 тур
Айнтрахт
1 : 3
24.01.2026
Хоффенхайм
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 18 тур
Хоффенхайм
1 : 0
17.01.2026
Байер
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 17 тур
Хоффенхайм
5 : 1
14.01.2026
Боруссия М
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
1 : 1
21.11.2025
Хоффенхайм
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсбург
2 : 3
02.11.2025
Хоффенхайм
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 8 тур
Хоффенхайм
3 : 1
25.10.2025
Хайденхайм
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 6 тур
Хоффенхайм
0 : 1
03.10.2025
Кельн
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 4 тур
Хоффенхайм
1 : 4
20.09.2025
Бавария
83' - 90'
Германия. Бундеслига, 3 тур
Унион
2 : 4
13.09.2025
Хоффенхайм
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 2 тур
Хоффенхайм
1 : 3
30.08.2025
Айнтрахт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 1 тур
Байер
1 : 2
23.08.2025
Хоффенхайм
75' - 90'
Главные новости
Рахимов определил 2 клуба, которые могут преподнести сюрприз в чемпионате России
09:10
Семшов определил 2 игроков «Зенита», которые разочаровали его в первой части сезона
08:47
Аршавин назвал себя питерским колхозником с трущоб
08:30
2
Ву сравнил уровень «Спартака» и его бывшего клуба из Лиги 1
08:15
Fan ID в Кубке России, первая потеря сборной, чемпион РПЛ приостановил карьеру и другие новости
02:00
ВидеоМостовой рассказал о самом громком скандале в карьере
01:41
3
«Бавария» нацелилась на самого дорогого игрока мира
01:31
«Акрон» отказался от экс-футболиста «Манчестер Юнайтед»
01:23
1
Рейндерс – о переходе в саудовский клуб: «Если я смогу обеспечить своих внуков, то почему бы и нет?»
01:11
Пиняеву вынесли жесткий вердикт: «Затух и деградировал»
00:33
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+