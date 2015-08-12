Даниил Соколов - статистика
#8 | Защитник
|Имя
|Даниил
|Отчество
|Валерьевич
|Фамилия
|Соколов
|Команда
|Биолог-Новокубанск
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|6 декабря 1994 (28 лет)
|Рост
|177
|Вес
|72
|Имя
|Даниил
|Отчество
|Валерьевич
|Фамилия
|Соколов
|Команда
|Биолог-Новокубанск
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|6 декабря 1994 (28 лет)
|Рост
|177
|Вес
|72
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Биолог-Новокубанск
|12
|1
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.10.2015
|1' -90'
|СКА (Ростов-на-Дону)
|0:0
|Биолог-Новокубанск (Новокубанск)
|08.10.2015
|1' -90'
|Дружба (Майкоп)
|2:0
|Биолог-Новокубанск (Новокубанск)
|77'
|04.10.2015
|1' -90'
|Биолог-Новокубанск (Новокубанск)
|2:2
|Ангушт (Назрань)
|28.09.2015
|90' -90'
|Динамо (Ставрополь)
|1:0
|Биолог-Новокубанск (Новокубанск)
|21.09.2015
|Был в запасе
|Биолог-Новокубанск (Новокубанск)
|0:1
|МИТОС (Новочеркасск)
|14.09.2015
|64' -90'
|Спартак-Нальчик (Нальчик)
|0:0
|Биолог-Новокубанск (Новокубанск)
|07.09.2015
|1' -48'
|Биолог-Новокубанск (Новокубанск)
|0:1
|Черноморец (Новороссийск)
|25.08.2015
|1' -90'
|Биолог-Новокубанск (Новокубанск)
|1:0
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|18.08.2015
|1' -81'
|Терек-2 (Грозный)
|0:2
|Биолог-Новокубанск (Новокубанск)
|12.08.2015
|1' -90'
|Биолог-Новокубанск (Новокубанск)
|0:1
|Афипс (Афипский)
|04.08.2015
|46' -90'
|Краснодар-2 (Краснодар)
|5:1
|Биолог-Новокубанск (Новокубанск)
|87'
|28.07.2015
|1' -90'
|Биолог-Новокубанск (Новокубанск)
|1:3
|Астрахань (Астрахань)
|54'
|20.07.2015
|1' -90'
|Биолог-Новокубанск (Новокубанск)
|0:0
|Алания (Владикавказ)
|78'