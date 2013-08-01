Пол Лоусон - статистика
#8 | Полузащитник
|Имя
|Пол
|Фамилия
|Лоусон
|Команда
|Мазервелл
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|15 мая 1984 (38 лет)
|Рост
|175
|Имя
|Пол
|Фамилия
|Лоусон
|Команда
|Мазервелл
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|15 мая 1984 (38 лет)
|Рост
|175
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Мазервелл
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.08.2013
|1' -72'
|Кубань (ЛФЛ) (Краснодар)
|1:0
|Мазервелл (Мазервелл)
|01.08.2013
|1' -80'
|Мазервелл (Мазервелл)
|0:2
|Кубань (ЛФЛ) (Краснодар)