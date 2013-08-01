Симон Рамсден - статистика
#4 | Защитник
|Имя
|Симон
|Фамилия
|Рамсден
|Команда
|Мазервелл
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|17 декабря 1981 (41 год)
|Имя
|Симон
|Фамилия
|Рамсден
|Команда
|Мазервелл
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|17 декабря 1981 (41 год)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Мазервелл
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.08.2013
|1' -90'
|Кубань (ЛФЛ) (Краснодар)
|1:0
|Мазервелл (Мазервелл)
|01.08.2013
|1' -90'
|Мазервелл (Мазервелл)
|0:2
|Кубань (ЛФЛ) (Краснодар)