Ли Холлис - статистика
#13 | Вратарь
|Имя
|Ли
|Фамилия
|Холлис
|Команда
|Мазервелл
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|12 февраля 1986 (37 лет)
|Рост
|183
|Имя
|Ли
|Фамилия
|Холлис
|Команда
|Мазервелл
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|12 февраля 1986 (37 лет)
|Рост
|183
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Мазервелл
|1
|-2
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.08.2013
|Был в запасе
|Кубань (ЛФЛ) (Краснодар)
|1:0
|Мазервелл (Мазервелл)
|01.08.2013
|1' -90'
|Мазервелл (Мазервелл)
|0:2
|Кубань (ЛФЛ) (Краснодар)